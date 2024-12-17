سحب 1321 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

حوادث
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

 
سحبت الأجهزة الأمنية 1321 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.


يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم"  تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

حوادث الفجر الاجهزة الامن استعلام الجهات المعنية الحارة المرورية

مواد متعلقة

جرائم سرقات متنوعة.. ليلة القبض على 13 لصا بالقاهرة 

يقظة أمنية.. سقوط عصابة الاتجار بالمنشطات المهربة جمركيا بالقاهرة

نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

بعد 8 وقائع.. حبس عاطل تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

اختلفوا بسبب الكيف.. قرار النيابة ضد المتهم بقتل شاب في شوارع المطرية

بسبب النصب على المواطنين.. حبس المدير المسئول عن كيان وهمي بمدينة نصر

دهسته سيارة مسرعة.. قرار النيابة ضد السائق المتسبب في وفاة عامل بالشروق

كيان وهمي وشهادات مزورة.. التحقيق مع "مستريح" جديد بمدينة نصر

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

ألونسو يهدي طاقم تدريب ليفركوزن نسخة مصغرة من كأس الدوري الألماني

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم 

سحب 1321 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بيولي يحدد أولى صفقات النصر في الميركاتو الشتوي

كريم رمزي ينتقد اختيارات جوائز كاف: هزار وتهريج.. وصلاح الأفضل وأرقامه الأعظم

‏أوكرانيا: روسيا باشرت هجوما مضادا في منطقة كورسك

دفاع عصام صاصا لـ الفجر.. الحكم جاء باقتناع المحكمة بحسن نيته