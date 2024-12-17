سكرتير عام المحافظة المساعد للفيوم يبحث 24 شكوى لأهالي مركز إطسا

محافظات
جانب من اللقاء الدورى
جانب من اللقاء الدورى لخدمة المواطنين بالفيوم

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، التقى خلاله 28 حالة من أهالي القرية، بالإضافة إلى فحص 71 طلب ورقي، وذلك بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجهات المعنية، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها. 

كما عقد الأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية، بحث خلاله عدد 24 مطلبًا وشكوى لمواطني المركز والقرى التابعة له.

 

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات الملائمة لأبناء المحافظة.

 

 

 

 

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين ويوجه بحلول فورية للشكاوى والمطالب

533534a5-41d1-4beb-bbc8-d5e710462642
533534a5-41d1-4beb-bbc8-d5e710462642
470172829_603340812078126_4611398334115762877_n
470172829_603340812078126_4611398334115762877_n
470586389_603340858744788_1818928028960001643_n
470586389_603340858744788_1818928028960001643_n
efac89c1-a152-4aa3-b995-3d940a49b94c
efac89c1-a152-4aa3-b995-3d940a49b94c
الفيوم محافظ الفيوم سكرتير عام الفيوم سكرتير عام المحافظة بحث شكاوى أهالى مركز اطسا

مواد متعلقة

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بالفيوم.. اعرف الأماكن

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

رئيس جامعة الفيوم يفتتح دورة إعداد المعلم الجامعي (٥١)

مصرع فتاة مريضة نفسيا غرقا ببحر تلات بالفيوم

رئيس جامعة الفيوم يشهد العرض المسرحي "Sale" للتوعية بأضرار المخدرات

زراعة الفيوم: دورة تدريبة لـ 100 متدرب من أمناء المخازن للحفاظ على العهد

وزير الأوقاف لطلاب جامعة الفيوم: التفوا حول الشريعة وابتعدوا عن التطرف

"تضامن الفيوم" تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام"

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

الأهلي يكشف لـ "الفجر" موقفه من عرض الفتح السعودي لضم مروان عطية.. خاص

ابن عم بشار الأسد: لا أثق بابتعاد قادة سوريا الجدد عن الإرهاب

بسبب ماس كهربائي.. وفاة ربة منزل وإبنة نجلها بصعق كهربائي بالفيوم

إستياء في وي من حكم لقاء أبو قير

الأهلي يفاوض ثنائي زد لتدعيم صفوف الدفاع قبل المونديال

رئيس جامعة الفيوم يشهد ختام فعاليات مسابقة المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayuom25

"أسس سلامة الغذاء لطلاب المدارس".. ندوة تنظمها ٱمانة التعليم والبحث العلمي بمستقبل وطن بالفيوم