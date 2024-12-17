سكرتير عام المحافظة المساعد للفيوم يبحث 24 شكوى لأهالي مركز إطسا

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، التقى خلاله 28 حالة من أهالي القرية، بالإضافة إلى فحص 71 طلب ورقي، وذلك بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجهات المعنية، ووجه نائب المحافظ، بدراسة المطالب والشكاوى وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها.



كما عقد الأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية، بحث خلاله عدد 24 مطلبًا وشكوى لمواطني المركز والقرى التابعة له.

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا دعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، وتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات الملائمة لأبناء المحافظة.

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