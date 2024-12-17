إصابة 25 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل علي طريق الإسماعيلية الزراعي

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جانب من الحادث ونقل
جانب من الحادث ونقل المصابين

اصيب 25 عاملا بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلوها علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي امام كوبري البغادة.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال المزارع علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة البغادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 25 عامل إصابات متنوعة ما بين الخفيفة وفوق المتوسطة.
علي الفور دفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد طنطاوى ب 18 سيارة إسعاف إلى مكان وقوع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفي القصاصين المركزي لتلقي العلاج للازم.

وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث انقلاب سيارة طريق الإسماعيلية الزراعي

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إصابة 25 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل علي طريق الإسماعيلية الزراعي

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