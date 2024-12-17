محافظ مطروح يفتتح عددًا من المدارس بمدينة الحمام

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محافظ مطروح ووكيل
محافظ مطروح ووكيل وزارة التربية والتعليم

 

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء  عدد من المنشأت بمدينة الحمام،يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة الحمام والنائب رزق جالى عضو مجلس النواب  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جاء افتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  للمنشآت بحضور نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبد الله مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح أعمال توسعة ثلاثة مدارس جديدة  بإجمالي 33 فصلا وبتكلفة 29 مليون جنيه.
وأشاد محافظ مطروح بالمنشأت التعليمية الجديدة التى تعمل على استيعاب مزيد من الطلاب ومنع التسرب التعليمى خاصة بين الفتيات 
كما تفقد محافظ مطروح عدد من الفصول للاطمئنان على سير منظومة  العملية التعليمية،و الحرص على الاستماع للطلاب ومدى استيعابهم وكذلك لمواهبهم المختلفة في الشعر والغناء والإلقاء.


كما وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة التربية والتعليم بالعمل على مزيد من رفع مستوى طلاب التعليم المجتمعى الذين تم الحاقهم مؤخرا بالمدارس الجديدة،حيث أشارت إلى أنه سيتم الدفع بقافلة تعليمية الاسبوع القادم لتقديم برامج لرفع المستوى  وفقا للسنة الدراسية أسوة بزملائهم.

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