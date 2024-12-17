موعد وقيمة صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة.. كل ما تحتاج معرفته

موعد وقيمة صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

مع اقتراب حلول العام الجديد، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل صرف معاشات يناير 2025، خاصة أولئك الذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير 2025. ويأتي ذلك في ظل إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

موعد صرف معاشات يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مطلع ديسمبر الجاري عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، ليتم صرفها في 1 يناير 2025. وسيستفيد من هذه الزيادة المواطنون الذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 يناير. وبينما ستكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقًا للقانون، ما لم يصدر قرار بتبكيرها.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، ابتداءً من 1 يناير 2025.

تفاصيل زيادة المعاشات

الحد الأدنى للمعاش: 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.

1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه. الحد الأقصى للمعاش: 11 ألفا و600 جنيه بدلًا من 10 آلاف و80 جنيهًا، بزيادة قدرها 800 جنيه.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاش

أوضح سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميًا ابتداءً من 1 يناير 2025.

موعد زيادة المعاشات السنوية

نصت المادة 35 من قانون المعاشات على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. وتتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة.

الفئات المستحقة للزيادة الجديدة

يشمل هذا التعديل جميع المؤمن عليهم بدءًا من بداية العام المقبل. أشار سامي عبدالهادي إلى أن هذا القرار لن يشمل المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة. سيتحمل كل شخص مؤمن عليه 11% من قيمة الزيادة الجديدة. أبرز الفئات المستفيدة تشمل: