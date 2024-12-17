دفاع عصام صاصا لـ الفجر.. الحكم جاء باقتناع المحكمة بحسن نيته

صرح عبد العزيز راشد، محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا، ل "الفجر " أن حكم وقف تنفيذ العقوبة جاء بسبب مراعاة المحكمة لسن عصام صاصا وأنه كان حسن النية.

وأشار دفاع عصام صاصا من المقرر أن ينفذ عقوبة حبسه في قضية المخدرات التعاطي ٦ أشهر وهذا نهائي أمام شهرين للخروج بينما شقيقه سيتم إطلاق سراحه في الحال.



وتابع أن افاع يدفع داىما بالبراءة ولكن تأييد. الحبس لان الجريمة وقعت وهناك اشتراك عدد من موظفي الشهر العقاري بها فتنفيذ العقوبة يدل على اقتناع المحكمة بحسن نية عصام وشقيقه

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت حكمًا بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، فيما حكمت على باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.