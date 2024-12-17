تفاصيل قرعة واختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025

تفاصيل قرعة واختيار حجاج الجمعيات الأهلية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025. وتم اختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 41 ألف متقدم، عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

تفاصيل قرعة واختيار حجاج الجمعيات الأهلية

خصصت اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام. وتم إجراء القرعة الإلكترونية دون تدخل بشري لضمان الشفافية، وتم توزيع التأشيرات بناءً على نسبة الطلبات من كل محافظة.

برامج وأسعار حج الجمعيات الأهلية 2025

أوضح الأستاذ أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه تم اعتماد ثلاث مستويات لبرامج الحج تلبيةً لرغبات المواطنين:

المستوى الأول: فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي. المستوى الثاني: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي. المستوى الثالث: فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.

أسعار برامج الحج

تم تحديد أسعار برامج الحج على النحو التالي:

المستوى الأول: 395 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثاني: 268 ألف جنيه شامل الوجبات.

المستوى الثالث: 240 ألف جنيه شامل الوجبات.

يُذكر أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، التي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

الإشراف الطبي والتنسيق الصحي

أشارت وزيرة التضامن إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لضمان توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامتهم الصحية. وسيتم توفير عيادات في مقار إقامة الحجاج في مكة والمدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية ومتابعة حالتهم طوال فترة الرحلة.

إجراءات سداد تكاليف الحج

يمكن للحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 26 ديسمبر في البنوك الحكومية التالية:

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

بنك القاهرة

البريد المصري

التوجيه الديني للحجاج

ستستمر الوزارة في توفير خدمة الوعظ الديني للحجاج بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، لتقديم الإرشادات اللازمة للحجاج حول مختلف جوانب الرحلة الدينية والإدارية.