جرائم سرقات متنوعة.. ليلة القبض على 13 لصا بالقاهرة 



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 شخصا؛ لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة.

فقد تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، والأدوات المستخدمة في السرقة، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما مبلغ مالي، وكمية من السجائر، وعدد من كروت الشحن فئات مختلفة، ومقص حديدي، وسلاح أبيض.. واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما متحصلات وقائع السرقة.

وتم أيضا ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن أحد الأشخاص.. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائها سيئي النية، وهم 4 أشخاص تم ضبطهم، وأقروا بقيامهم بصهر المشغولات الذهبية المشار إليها.

كما تم ضبط بائع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول؛ لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص من داخل أحد مراكز الصيانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، عقب سرقة مفتاح التشغيل الخاص بها.