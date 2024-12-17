تحقيق الإبداع الوظيفي صياغة استراتيجية التميز والتفكير في ملتقى تدريبي لجامعة أسيوط

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب اليوم الثلاثاء ملتقى تدريبى تحت عنوان تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز والتفكير وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور شوكت صابر أمين عام الجامعة والدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وأسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو 55 متدربًا، من مختلف قطاعات الجامعة، والمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على إن جامعة أسيوط؛ تشجع منتسبيها؛ من الكوادر الأكاديمية والإدارية، وتحفزهم؛ لبذل المزيد من الجهود والتفاني، للمساهمة في تحقيق استراتيجية جامعة أسيوط في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الملتقى يستهدف؛ إكساب المشاركين المهارات المتميزة؛ التي تمكنهم من أداء واجباتهم، ومسئولياتهم بكفاءة وفعالية

وثمّنت الدكتورة أماني محمد شريف، اختيار موضوع المُلتقى، لما له من أهمية بالغة، والذي يتماشي مع رؤية مصر 2030، التي تري في الإصلاح المؤسسي والنهضة الإدارية، وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، والإعلاء من شأن الجهاز الإداري، نقطة تحول جوهرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة المتكاملة لوطننا الحبيب مصر، معربةً عن سعادتها بالمشاركة في الحزمة التدريبية المهمة التي سوف يكون لها مردود إيجابي علي الإصلاح المؤسسي والإداري، موجهةً الشكر والتقدير لقيادة الجامعة الحكيمة؛ لحرصها الدائم علي توفير مختلف البرامج التدريبية للعاملين بالجامعة.

وأوضح شوكت صابر، سعي الجامعة إلى توفير متطلبات استقرارها، وتقدمها وتدعيم قدرتها التنافسية، بما يمكنها من إنجاز خططها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، ويعد الابتكار والتفكير الاستراتيجي الإبداعي، وما ينتج عنه من توجهات وخطط استراتيجية، هو الأداة المهنية الأساسية؛ لتحديد مسار المنظمة وتحسين قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط تسير علي نهج الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، بخُطي مُتميزة.

والجدير بالذكر؛ أن الملتقى تمتد فعالياته خلال يومي 17 و18 من شهر ديسمبر ويحاضر خلال الملتقي كل من الدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، والدكتور رأفت عبد المنعم حسنين الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري.

وناقشت الدكتورة أماني محمد شريف، خلال محاضرتها مجموعة من المحاور منها المفهوم العلمي، والعملي؛ لتحقيق التميز والابتكار، والتفكير الاستراتيجي، والابداعي، والفرق بين التفكير الابداعي، والتفكير المنطقي، الابتكار والتفكير الاستراتيجي لمواجهة تحديات عصر العولمة، وجوانب التفكير الإبداعي، وعمليات التفكير الإبداعي، والتفكير الإستراتيجي ومراحل تطوره، والمبادئ الأساسية للتفكير الاستراتيجي، ومميزات التفكير الاستراتيجي، والمكونات الرئيسية للتفكير الاستراتيجي.

وتتضمن محاضرة، الدكتور رأفت عبد المنعم مجموعة من المحاور أهمهاأساليب ومهارات التفكير في مواجهة مشكلات العمل وتطوير الأعمال واتخاذ القرارات، ومتطلبات تحقيق استمرارية التفكير الاستراتيجي، ومنهج المدير الفعال في تشخيص المشكلات وحلها بشكل ابتكاري