جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمحافظة الغربية (تفاصيل)

جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمحافظة الغربية

أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها. رافق الوزير في هذه الجولة وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع، بالإضافة إلى الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة. وشملت الجولة زيارة مدارس مختلفة، حيث اطلع الوزير على الكثافات الطلابية، آليات التقييم، مستوى تحصيل الطلاب، والجهود المبذولة من قبل المعلمين.

زيارة مدرسة «عبدالله شنيشن الإعدادية بنات»

بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة «عبدالله شنيشن الإعدادية بنات» بإدارة قطور التعليمية، التي تضم 413 طالبة. اطلع الوزير على طبيعة الكثافات الطلابية بالمدرسة وتابع تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة. كما حرص على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات.

تحدث الوزير مع الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية ومدى استيعابهن للمواد الدراسية واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية. وأكد الوزير على أهمية انتظام الدراسة وتمنى للطالبات التوفيق والنجاح، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم.

زيارة مدرسة «سجين الابتدائية الحديثة»

وتوجه الوزير بعد ذلك لتفقد مدرسة «سجين الابتدائية الحديثة» بإدارة قطور التعليمية، التي تضم 557 طالبًا وطالبة. وتابع الوزير كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية. وأشاد الوزير بمستوى الطلاب في اللغة العربية والرياضيات.

كما تفقد الوزير معملي العلوم والحاسب الآلي وأشاد بمستوى الطلاب العلمي فيهما. في ختام جولته للمدرسة، ثمن الوزير دور معلمي مصر العظيم في انضباط العام الدراسي الجاري، واصفًا إياهم بـ "الأبطال".

إشادة بانضباط الطلاب ومتابعة الوزارة

أشاد الوزير بانضباط حضور الطلاب بالمدارس، حيث تجاوزت نسبة الحضور 85٪ في العام الدراسي الحالي مقارنة بـ9٪ في العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن انضباط حضور الطلاب في المدارس ساهم في اعتمادهم على التحصيل الدراسي من المدارس بشكل رئيسي والابتعاد عن أي مصادر خارجية أخرى.

وأكد الوزير أن كافة المدارس على مستوى الجمهورية تشهد متابعة يومية من الوزارة من خلال لجان متابعة متواصلة للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتطبيق كافة القرارات والآليات المعلنة.

نجاح في التغلب على التحديات

أوضح الوزير أن أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ساهمت في تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، بالإضافة إلى متابعة المعلمين لمعدل التحصيل الدراسي لديهم. وأضاف الوزير أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وضعت المنظومة التعليمية داخل المدارس في إطار منضبط يحفظ حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.

وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة في التغلب على العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا على أنه حاليًا لا يوجد أي عجز بمعلمي المواد الأساسية بأي مدرسة على مستوى الجمهورية.