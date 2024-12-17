محافظ مطروح يفتتح قسم الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء خلال زيارته لمدينة الحمام بحضور الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة

قسم الأشعة المقطعية بمستشفى الحمام المركزى (16) مقطع بتكلفة 9ونص مليون جنيه من موازنة وزارة الصحة والسكان،يتم استخدامها للفحوصات في كل حالات الأشعة المقطعية الطارئة كالحوادث والطوارئ والحالات غير الطارئة،كما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستحداث تشغيل جراحات المخ والأعصاب بمستشفى الحمام المركزى واجراء أول عملية لشاب بالحمام مع استخدام الأشعة المقطعية في معرفة التشخيص واجراء العملية اللازمة، مقدما شهادة شكر وتقدير للدكتور رفيق صلاح الدين مدير المستشفى ولجميع العاملين بالمستشفى تقديرا لجهودهم في استحداث جراحات المخ والأعصاب،مؤكدا على أهمية التواصل وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وتيسير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لهم.