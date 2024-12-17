أصابه 11 عامل فى انقلاب أتوبيس خاص بمصنع جرجا بسوهاج

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جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب اتوبيس خاص بمصنع السكر  ، أثناء توجهه إلى المصنع فى الصباح الباكر بمستقليه عمال الوردية، اختلت عجلة القياده بيد السائق، مما أدى إلى انحرافه وميله على الجانب الايمين بالطريق.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث أتوبيس خاص بمصنع فى جرجا مستقليه عمال الوردية الصباحية، أنه  أثناء دخول الأتوبيس خاص بالمصنع يستقله عمال الوردية الصباحية بالمصنع "سوهاج / جرجا"  ، قيادة المدعو "محمد. ع. م " 43 سنه سائق بالمصنع ومقيم دائرة القسم من بوابة المصنع إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه وميله علي الجانب الأيمن بالطريق.

نجم عن ذلك إصابة عدد " 11 " عامل [ من مستقلي الأتوبيس ] " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "  وتم نقلهم لمستشفي خاص بسوهاج وتقديم الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهم. 

أفاد قائد الأتوبيس بمضمون ما تقدم  ونفي الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج حوادث مصابين مصنع السكر مديرية أمن سوهاج

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