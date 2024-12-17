"الوفد": منح جائزة التميز الأفريقية للرئيس يؤكد دور مصر بالقارة السمراء

قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي، الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 جاء بعد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشكل كبير ومتميز في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وأضاف المهندس ياسر قورة خلال تصريحات صحفية، أن الجائزة تؤكد على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية كرة القدم والرياضة بشكل عام، مشددا على أن الرئيس السيسي يعطي دائمًا أولوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع الملفات.

وأوضح عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، أن الجائزة الممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لها بعد إقليمي يؤكد على دور مصر التنموي في القارة السمراء.

وأشار المهندس ياسر قورة، إلى أهمية الاهتمام بالملف الرياضي لما له من انعكاس على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جائزة الانجاز المتميز والتي تعد أرفع جائزة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.