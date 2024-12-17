أسعار سوق اليوم الواحد ببني سويف: اللحمة البلدي بـ310 والأرز بـ22 جنيه

محافظات
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد ببني سويف

تواصل أسواق اليوم الواحد بمراكز محافظة بني سويف، عرض السلع الاساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تُعرض اللحوم البلدية بـ310 جنيه والأرز بـ22 جنيه والسكر بـ30 جنيه والبيض الأبيض بـ145 جنيه.

 

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جولاته لمتابعة فاعليات مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

 

وتنفذ محافظة بني سويف مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف قطاع التموين، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبر تنظيم سوق يوم واحد بكل مركز من مراكز المحافظة.

 

وفي جولة اليوم تابع السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، انتظام فاعليات سوق اليوم الواحد بمنطقة حوض الدلالة بمدينة بني سويف، والذي يضم العديد من السلع الأساسية والإستراتجية، اللحوم والدواجن وبيض المائدة والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات،

 

أكد السكرتير العام المساعد، تكليفات محافظ بني سويف، بأهمية الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع المعروضة، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع.

 

ورافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك ببني سويف، وعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

 

حيث يعقد "يوم السبت" بمركزي الفشن والواسطى، ويوم "الاثنين" بمركز ناصر، ويوم "الثلاثاء" بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم "الأربعاء" بمركز اهناسيا، ويوم "الخميس" بمركز ببا.

 

محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ في لانش نقل ركاب بنهر النيل

إصابة 11 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي ببني سويف

غرق طفل بمياه مصرف زراعية في مركز الواسطى ببنى سويف

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يزور عددا من المصانع بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

مصرع شاب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

غلق مركز وأكاديمية للعلاج طبيعي يدار دون ترخيص في بني سويف (صور)

كشف علاج بالمجان لـ 1290 حالة في قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالكوم الأحمر ويستمع لشكاوى الأهالي

إصابة 3 شباب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ في لانش نقل ركاب بنهر النيل

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

ألونسو يهدي طاقم تدريب ليفركوزن نسخة مصغرة من كأس الدوري الألماني

لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم 

سحب 1321 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بيولي يحدد أولى صفقات النصر في الميركاتو الشتوي

كريم رمزي ينتقد اختيارات جوائز كاف: هزار وتهريج.. وصلاح الأفضل وأرقامه الأعظم

‏أوكرانيا: روسيا باشرت هجوما مضادا في منطقة كورسك

دفاع عصام صاصا لـ الفجر.. الحكم جاء باقتناع المحكمة بحسن نيته