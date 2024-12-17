أسعار سوق اليوم الواحد ببني سويف: اللحمة البلدي بـ310 والأرز بـ22 جنيه

تواصل أسواق اليوم الواحد بمراكز محافظة بني سويف، عرض السلع الاساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تُعرض اللحوم البلدية بـ310 جنيه والأرز بـ22 جنيه والسكر بـ30 جنيه والبيض الأبيض بـ145 جنيه.

وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جولاته لمتابعة فاعليات مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتنفذ محافظة بني سويف مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف قطاع التموين، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبر تنظيم سوق يوم واحد بكل مركز من مراكز المحافظة.

وفي جولة اليوم تابع السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، انتظام فاعليات سوق اليوم الواحد بمنطقة حوض الدلالة بمدينة بني سويف، والذي يضم العديد من السلع الأساسية والإستراتجية، اللحوم والدواجن وبيض المائدة والخضروات والفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات،

أكد السكرتير العام المساعد، تكليفات محافظ بني سويف، بأهمية الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع المعروضة، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال جولته: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك ببني سويف، وعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

حيث يعقد "يوم السبت" بمركزي الفشن والواسطى، ويوم "الاثنين" بمركز ناصر، ويوم "الثلاثاء" بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم "الأربعاء" بمركز اهناسيا، ويوم "الخميس" بمركز ببا.