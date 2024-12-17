وفاة شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه بمركز شباب كوم الأطرون بالقليوبية 

فارق شاب الحياة خلال مشاركته في مباراة كرة قدم، بصحبة أصدقائه، بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الوفاة طبيعية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية تلقت مديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد وفاة شاب بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ، وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الدكتور مسعد عبد الفتاح، أثناء لعبه مباراة كرة قدم، بصحبة عددًا من أصدقائه، شعر بحالة إعياء مفاجئة، وسقط أرضا.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قال الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن وفاة لاعب كرة قدم بأحد ملاعب بمدينة طوخ، بسبب بلع لسانه، غير حقيقي.

وتابع الفرماوي، إلى أن حقيقة الخبر تتمثل في وفاة شاب استأجر ملعب مع أصدقائه، وحدث له إعياء شديد وقاموا بالاسراع به إلى منزله، وتبين أنه حدث له هبوط حاد في الدورة الدموية وتوفي في الحال، ولم يتوفى داخل الملعب نتيجة بلع لسانه كما انتشر على الفيس بوك.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن هناك طقم طبي دائما ما يتوافر لإنقاذ أي حالة تبتلع لسان أثناء لعب كرة القدم.