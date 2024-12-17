وزير الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان "قصر الإبداع الفني" بـ6 أكتوبر بعد تطويره

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وزير الثقافة ومحافظ
وزير الثقافة ومحافظ الجيزة

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة،  والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، "قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة. 

حيث تفقد وزير الثقافة، ومحافظ الجيزة، قاعات "قصر الإبداع "المقام على مساحة 10،000 متر مربع، ويتضمن مسرحًا يتسع ل 292 مقعدًا، بالإضافة إلى قاعة تكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب، كما يضم القصر مكتبة عامة تحتوي على 20،535 كتابًا في مختلف المجالات، تشمل إصدارات من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة وعدد كبير من دور النشر، وكذلك مكتبة الطفل التي تحتوي على 2،082 كتابًا ودورية تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، إلى جانب قاعة المعارض.

كما تفقد الوزير والمحافظ قاعة الحرف البيئية والتراثية، بالإضافة إلى نادي للمرأة،  وقاعة الفنون التشكيلية، وقاعة الموسيقى، والتي تساهم جميعها في تعزيز الوعي الفني والثقافي من خلال ورش عمل، معارض، وعروض فنية متنوعة.

وخلال الجولة التقى وزير الثقافة، بعدد كبير من رواد القصر من النشء والشباب، وحثهم على تطوير قدراتهم الإبداعية، واستثمار القصر في تنمية مواهبهم في المجالات المتعددة، والحرص على استغلال هذه الطاقات في إنتاج أعمال إبداعية قادرة على منافسة الأعمال المتميزة بمجالات الإبداع المتعددة.  

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "إن افتتاح قصر الإبداع الفني اليوم هو إضافة جديدة للمشهد الثقافي والفني في مصر، وبعكس حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري، حيث تولي وزارة الثقافة اهتمامًا خاصًا بتطوير المنشآت الثقافية وتأهيلها لتكون مراكز إشعاع ثقافي وفني تساهم في تطوير المجتمعات من خلال تعزيز المعرفة والفن في جميع مجالاته، ويُعد هذا القصر بمثابة منارة ثقافية في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها، حيث تم تجهيزه بأحدث المعايير لتقديم خدمات ثقافية وفنية متميزة، ليصبح منصة للابتكار والإبداع، توفر فرصًا متنوعة لجميع الشرائح المجتمعية، والتي تلبي الاهتمام بمجالات الفنون والإبداع، والتكنولوجيا، والحرف اليدوية والتراث الثقافي، وغيرها ".

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن البنية الثقافية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للدولة، وتشكيل وعي المواطن بالمعرفة والفكر والابداع. 

وأشاد محافظ الجيزة بقصر الابداع الفنى بمدينة 6 أكتوبر،  والذي يُعد أحد أهم القصور المتخصصة التي تساهم في إحياء الحرف التراثية والحفاظ عليها من الاندثار، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية التي يتم عقدها داخل وخارج المركز لنشر الوعي والوصول لكل فئات المجتمع.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن محافظة الجيزة تتميز بتعدد المراكز الثقافية بها، ما بين المكتبات، وقصور الثقافة، ومراكز الإبداع، مما يسهم في انتشار المعرفة بين أبناء المحافظة، مؤكدًا على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للتوسع في تنفيذ الأنشطة الثقافية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح أقيمت احتفالية فنية حرص خلالها وزير الثقافة،  على تكريم عدد من الجهات الداعمة للعمل الثقافي، ومن الرموز التي أثرت حياتنا الثقافية والإبداعية،وتضمنت قائمة التكريمات: " جهاز مدينة أكتوبر- مجلس أمناء أكتوبر - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية- أسرة المفكر الراحل الدكتور جابر عصفور- أسرة المفكر الراحل  منير عامر.
 

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