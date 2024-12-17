بحضور وكيل التعليم بالدقهلية..تنفيذ تجربة خطة إخلاء مبني بإحدى المدارس الرسمية للغات

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جانب من خطة الإخلاء
جانب من خطة الإخلاء

 شهد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم تنفيذ تجربة خطة إخلاء مبني مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات منها إدارة الدفاع المدني وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وشركة الكهرباء ومجلس مدينة طلخا الإسعاف وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي
تحت إشراف الدكتورة حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات والدكتورة مني أحمد إبراهيم نائب مدير الادارة.

و  تابع “مدير المديرية” قيام الطلاب والمعلمين بإخلاء المبني تنفيذًا لسيناريو إفتراضي لنشوب حريق بمعمل علوم المدرسة نتيجة زلزال ووجود إصابات - لا قدر الله 

و أبدي العربي إعجابه بوعي الطلاب وسرعة إستجابتهم لمعلميهم أثناء تنفيذ الخطة وكذلك سرعة وجاهزية جميع الأجهزة المشتركة في التنفيذ والإنقاذ 
تم تنفيذ خطة الإخلاء بحضور كل من: 
محاسب السيد النخيلي رئيس مجلس مدينه طلخا والدكتورة بوسي ابو المجد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومقدم ياسر المهدي رئيس قسم إطفاء الدقهلية ورائد محمد نور قائد مركز تدريب الحماية المدنية وأشرف عودة مدير أزمات مجلس المدينة وأحمد عبد العاطي مدير الإسعاف ومهندس محمود عبد العظيم مدير كهرباء طلخا ومهندس ضياء وفا مدير مياه طلخا وعبد الفتاح العراقي مدير إدارة الأزمات بديوان  المديرية
كان في استقبالهم عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية وسعاد أبو عيش وكيل الإدارة وإيمان الكحلاوي مدير مدرسة الشهيد المستشار هشام بركات.

تأتي تلك الجهود برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

بحضور وكيل التعليم بالدقهلية ..تنفيذ تجربة خطة إخلاء مبني بإحدى المدارس الرسمية

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