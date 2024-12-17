تحت شعار " التقييم بوابة التنمية البشرية" انطلاق أول قمة دولية للتقييم والتطوير من العاصمة الإدارية

الاقتصاد
بوابة الفجر

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور اكثر من 131 شركة انطلقت القمة الدولية للتقييم والتطوير، والتى تُعد حدثًا بارزًا في مجال تقييم وتطويرالموارد البشرية، وذلك بحضور نخبة من رؤساء الشركات الكبرى وقادة التطوير وإدارة التنمية البشرية من القطاعين العام والخاص في مصر، إلى جانب خبراء دوليين وعدد من المسؤولين الحكوميين.

 

 

تناولت القمة موضوعات محورية عن أهمية التقييم الشامل لقدرات الموظفين ومهاراتهم، وتأثير ذلك على تطوير الأداء الفردي والجماعي داخل المؤسسات، وكيفية استثمار هذه المعلومات في تطويرهم المهني من خلال التدريب والتوجيه لتعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات الأحتفاظ بالمواهب، كما تضمنت الفعاليات عدة جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية، تهدف إلى تقديم رؤى عملية واستراتيجيات مبتكرة لتحفيز نمو رأس المال البشري  وتخطيطات عملية لتحقيق النجاح المؤسسي  .

 

 

من جانبه صرح الدكتور هشام منصوررئيس القمة ومؤسس شركة Heart to Heart Consulting نسعى من خلال هذه القمة إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للتطوير المهني والابتكار في إدارة الموارد البشرية.، كما نؤمن أن التقييم هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية البشرية، وهذه القمة تعد منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين قادة القطاع والخبراء الدوليين وتسليط الضوء على الدور الأساسي للتقييم في تعزيز التنمية البشرية، وتوفير منصة للقادة لاستكشاف أحدث التطورات والحلول المبتكرة في مجال التقييم والتطوير.

القمة الدولية للتقييم والتطوير قادة التطوير وإدارة التنمية البشرية العاصمة الادارية

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