أهدى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، 11 عضوا من طاقمه التدريبي نسخة مصغرة من كأس الدوري الألماني لكرة القدم بمناسبة أعياد الميلاد (كريسماس).

ألونسو يهدي طاقم تدريب ليفركوزن نسخة مصغرة من كأس الدوري الألماني

وأنهى ليفركوزن هيمنة بايرن ميونخ على لقب بوندسليجا، بعدما توج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، محافظا على سجله خاليا من الهزائم، علما بأنه يتواجد في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق 4 نقاط خلف الفريق البافاري (المتصدر)، بعد مرور 14 مرحلة على انطلاق الموسم الحالي.

وصرح المدرب الإسباني لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الثلاثاء "لدي نسخة من جميع الكؤوس التي فزت بها في منزلي. والآن لدي كأس تلك البطولة أيضا. النجاح هو ذكرى طيبة للجميع. ولهذا السبب قمت بذلك".

من جانبه، قال سيمون رولفز، المدير الرياضي لليفركوزن "إنها لفتة رائعة من تشابي ودليل واضح على أن الفريق يضم طاقما تدريبيا جيدا للغاية".