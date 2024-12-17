كريم رمزي ينتقد اختيارات جوائز كاف: هزار وتهريج.. وصلاح الأفضل وأرقامه الأعظم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد الإعلامي كريم رمزي، اختيارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في حفل جوائز الأفضل والذي أُقيم أمس الاثنين في المغرب.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: عيب على كاف الاتحاد القاري لقارة كبيرة، أن تكون جوائزه دون محمد صلاح، وطالما رجله في الملعب فهو أفضل لاعب في القارة الإفريقية.

وتابع كريم رمزي: لا نحتاج لأرقام أو استفتاء أو تأثير مع منتخب أو فريق، ورغم ذلك فصلاح مؤثر مع فريقه وأرقامه أعظم أرقام في القارة الإفريقية، ومؤثر مع منتخبه كذلك.

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وأكمل كريم رمزي متساءلا: ماذا يعني ألا يكون محمد صلاح ضمن الترشيحات في جوائز الكاف؟، وإيه "الهزار والتهريج" ده.

وأردف رمزي: مصطفى شوبير له 50% من الفضل في فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وباقي الفريق له الـ50% الباقية.

وواصل كريم رمزي: مصطفى شوبير دخل من الدار للنار بعد إصابة محمد الشناوي وفجأة أصبح أساسيًا، وقاد الأهلي للفوز بالمباريات وحافظ على نظافة شباكه.

واختتم كريم رمزي: ما دام قررت اختيار ويليامز أفضل حارس، فلماذا تم منحه جائزة أفضل لاعب داخل القارة، ولماذا لم تُمنح لـ زيزو أو الشحات.

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