طريقة التسجيل في وظائف جامعة طيبة بالسعودية

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جامعة طيبة بالسعودية
جامعة طيبة بالسعودية

وظائف جامعة طيبة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت جامعة طيبة عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام الساعات للرجال والنساء في مختلف كليات الجامعة وفروعها.

شروط التقديم


حددت الجامعة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الحصول على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة بنظام الانتظام، وأن لا يقل التقدير العام في جميع الدرجات العلمية عن "جيد جدًا".

وأوضحت الجامعة أن هذا الشرط لا يسري على مترجمي لغة الإشارة.

كما اشترطت حصول المتقدمين العاملين في القطاعين العام والخاص على موافقة جهة العمل.

تفاصيل التقديم


دعت جامعة طيبة جميع الراغبين في الاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف الأكاديمية المعلنة وتقديم الطلبات إلى زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية للجامعة عبر الرابط: taibahu.edu.sa.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى يوم 21 ديسمبر 2024.

جامعة طيبة

جامعة طيبة، إحدى الجامعات الحكومية المرموقة في المملكة العربية السعودية، تتخذ من المدينة المنورة مقرًا لها.

تأسست الجامعة عام 2003 بعد دمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبد العزيز، وتم تسميتها "طيبة" تيمنًا بأحد الأسماء التي تطلق على المدينة المنورة.

إنجازات أكاديمية بارزة


حققت جامعة طيبة مكانة متميزة على المستوى الوطني، حيث حصلت على المركز الثالث بين الجامعات السعودية، وفقًا للتصنيف الأخير الصادر عن وزارة التعليم في فبراير 2019.

كما لعبت دورًا رياديًا في دعم الابتكار العلمي، بمشاركتها ضمن لجنة التحكيم في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، ما يعكس التزامها برعاية المواهب وتطوير البحث العلمي.

رؤية تعليمية شاملة


تسعى الجامعة لتعزيز بيئتها الأكاديمية من خلال برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مع التركيز على بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على خدمة المجتمع وقيادة التنمية.

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