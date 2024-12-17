صور.. محافظ الأقصر يستقبل رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بإسنا لبحث مشاكلهم

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلا من القمص هدرا، والقمص انطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بقرية توماس 3 بمركز ومدينة إسنا، في ضوء الاستجابة لمطالب المواطنين من أهالى مدن ومراكز محافظة الأقصر.



وأوضح رهبان الدير أن كافة الطرق المؤدية للدير سواء الطريق الزراعى أو الصحراوى تحتاج إلى تمهيد ورصف، لأن الطرق غير مهيأة لسير السيارات بها، مطالبين برصف الطرق لتتناسب مع مكانة الدير الأثرية.

كما تناول اللقاء الحاجة الملحة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للدير بشكل خاص وقرية توماس 3 بشكل عام.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه يسعى جاهدًا لبحث مختلف المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع مديرية الطرق، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والجهات المنوطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الانتهاء من رصف الطريق وتمهيده، وكذلك بحث مشكلة توصيل خدمات الصرف الصحي للمنطقة بالكامل.

من الجدير بالذكر أن دير الأنبا متاؤوس الفاخورى بإسنا يعد من الأديرة الأثرية، حيث يرجع للقرن الرابع الميلادي، ومسجل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10357 لسنة 1951م، وتم الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 22/ 1/ 2019 بمشروع ترميم كامل للدير.

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