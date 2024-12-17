تعرف على سُلم رواتب الوظائف الهندسية بالسعودية

سلم رواتب الوظائف الهندسية.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، موافقته على اعتماد سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024.



تفاصيل سلم الرواتب



أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها أن القرار يشمل موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية ممن يحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وسيتم نقلهم من سلم رواتب الموظفين العام إلى سلم الرواتب الهندسي الجديد.

مسار مهني متطور



وبيّنت الوزارة أن السلم الجديد يعزز المسار المهني للمهندسين من خلال التدرج في فئات مهنية محددة تشمل:" مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، ومهندس مستشار".

ويأتي ذلك في إطار نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

تحفيز الكفاءات الهندسية



وأكدت الوزارة أن هذا التحديث من شأنه خلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الهندسية في القطاع الحكومي، إضافة إلى رفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين وتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس القرار التزام الوزارة بتطوير القطاع الهندسي ضمن رؤية المملكة 2030.



كم يبلغ عدد المهندسين في المملكة؟

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن أن عدد المهندسين المعتمدين في المملكة بلغ 100.84 ألف مهندس، يمثلون مختلف التخصصات الهندسية. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية"، يتصدر المهندسون المدنيون القائمة بـ48،762 مهندسًا، يليهم المهندسون الكهربائيون بـ34،440 مهندسًا.

تخصصات متنوعة



وأشارت الهيئة إلى أن عدد مهندسي الإلكترونيات والاتصالات بلغ 9،137 مهندسًا، فيما يقدر عدد مهندسي الحاسب الآلي بـ8،496 مهندسًا. وتعكس هذه الأرقام التنوع الكبير في تخصصات القطاع الهندسي بالمملكة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.

جهود اعتماد المهندسين



وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها لاعتماد وتأهيل المهندسين وفق المعايير المهنية العالمية، بما يرفع كفاءة القطاع الهندسي ويعزز تنافسيته في السوق المحلي والإقليمي.