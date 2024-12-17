تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن ضرورة الاستفادة من تواجد هاني أبو ريدة في رئاسة اتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة، مع مناصبه الإفريقية والدولية.

كريم رمزي: أنتظر من هاني أبو ريدة إعادة حق ومكانة مصر في القارة

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: قلت سابقًا إنني أريد أن يتولى هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري، ليكون نسخة من فوزي لقجع في المغرب، وأنتظر ذلك من أبو ريدة وهو أن تحصل الكرة المصرية على حقها وذلك أهم من التطوير.

وتابع كريم رمزي: لا يمكن أن يتم تفضيل الكل على مصر والكرة المصرية، ومصر لديها أقدم اتحاد في القارة، ومنتخب مصر هو الملك في إفريقيا وهو الأكثر تتويجًا، وكذلك الأندية المصرية هي الأكثر تتويجًا وحصدًا للألقاب ولا يُمكن أن نظل في وسط هذا الهزار والتهريج.

واختتم كريم رمزي: بالتأكيد الكاف يتعامل معنا معاملة سيئة، وهدأ من روعنا قليلا فوز الرئيس السيسي بالجائزة وفوز الأهلي بجائزة أفضل نادي، لكننا تعرضنا لظلم كبير.