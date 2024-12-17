الكشف خارطة ميركاتو الأهلي المقبل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي بدأت العمل على خطة تطوير الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وأيضا قبل بداية كأس العالم للأندية خلال الصيف والتي بدأها بالإعلام عن صفقة حمدي فتحي خلال فترة المونديال.

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وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأيام المقبلة ستشهد رحيل الثنائي الأجنبي بيرسي تاو ورضا سليم والتعاقد مع ثلاثي اجنبي جديد.

وأضاف شبانة أن الإدارة استقرت ايضا قطع إعارة يوسف أيمن وعودته إلى نادي الدحيل القطري مع تعويضه محليا بمصطفى العش مدافع زد.

واكمل شبانة أنه بنسبة كبيرة سيتم تسويق كريم نيدفيد أو فسخ التعاقد معه.. مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك عرض جدي للانتقال إلى النادي المصري البورسعيدي.

كما سيتم إعارة الثنائي الشاب مصطفى أبو الخير ومحمد سمير للاكتساب الخبرات.



وأتم شبانة بأن هناك صفقات أجنبية تعمل عليها الإدارة حاليا للانضمام للفريق خلال فترة كأس العالم للأندية فقط.