محافظ مطروح يفتتح المبنى الإداري لنادى الحمام ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

افتتح اليوم الثلاثاء اللواء ح خالد شعيب، محافظ مطروح،المبنى الإداري لنادى الحمام الرياضي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، حيث رافقه النائب رزق جالى عضو مجلس الشعب والدكتور وليد رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وعدلى رسلان رئيس مجلس إدارة نادى الحمام ووجية عبد الرازق رئيس مجلس المدينة، و أسامة أبو علم مدير إدارة التخطيط والمتابعة ، ووحيد خطاب مدير مركز المعلومات، والعديد من القيادات وأهالي الحمام الكرام

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مبنى نادى الحمام موجها الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده في دعم وتطوير عدد من مراكز الشباب والأندية بمطروح، كما هنأ أهالي الحمام على افتتاح المبنى الإداري لنادى الحمام، وموجها بضرورة الحفاظ عليه والاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

وتقدم " رفاعى " بتقديم الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمهم الدائم للشباب والرياضة لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، كما أوضح أن المبنى تكلف مليون جنيه بجانب فرشة بالكامل من قبل وزارة الشباب والرياضة..