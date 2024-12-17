افتتاح فعاليات مؤتمراليوم الواحد للتأهيل المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

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نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان فى افتتاح مؤتمر اليوم الواحد

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي لذوى الإحتياجات الخاصة، تحت شعار " التأهيل المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ٢٠٢٤ " 

 

والذى نظمته مديرية الثقافة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"  وذلك بحضور يوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، والدكتور عبد اللاه صابر رئيس المؤتمر، ولفيف من القيادات التنفيذية، وبمشاركة عدد من أبنائنا ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم 

 

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال فى كلمته على أهمية هذا المؤتمر الذي يأتى في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد هنو لتنفيذ التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بأبنائنا من ذوى الإحتياجات الخاصة وتعزيز دورهم فى المجتمع 

 

 مؤكدًا على حرص المحافظة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التى تساهم فى تطوير الخدمات الإجتماعية والتنموية وتوفير البيئة المناسبة والداعمة لتحقيق المزيد من التمكين الثقافى والإقتصادى والعدالة الإجتماعية وضمان تكافؤ الفرص لأبنائنا ذوى الإحتياجات الخاصة، مع العمل على إتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإستثمارها لتوفير حياة كريمة وفتح آفاق جديدة أمامهم ليكونوا جزءًا فاعلًا في عملية التنمية المستدامة  

 

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بقيام المهندس عمرو لاشين بتفقد أعمال ومنتجات معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية لأبنائنا الموهوبين من أعضاء نادى التمكين الثقافى وتنمية المهارات بمديرية الثقافة 

 

كما شملت الفعاليات أيضًا تنظيم عدد من الجلسات البحثية حول مفهوم التأهيل المهنى للأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل وأهميته وأهدافه وذلك فى ضوء اللوائح التشريعات والقوانين المنظمة، علاوة على بحث التحديات وطرح الحلول العملية التي تدعم دمجهم في المجتمع تحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو تنمية الإنسان المصري 

 

 وقد أختتمت الفعاليات بقيام نائب محافظ أسوان بتكريم عدد من الرموز والشخصيات والمؤسسات الداعمة لشئون وقضايا ذوى الإعاقة داخل المجتمع الأسوانى، بالإضافة إلى تكريم جميع القائمين والمشاركين في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام.

الاحتياجات الخاصة التأهيل المهني التمكين الثقافي التنمية المستدامة الفنون التشكيلية المبادرة الرئاسية

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