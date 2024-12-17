عاجل| اغلاق مكتب العلاقات الإعلامية في البنك الأهلي.. قرار مفاجئ

قرر رئيس البنك الأهلي الجديد محمد الإتربي بشكل مفاجئ غلق مكتب العلاقات الإعلامية بالبنك الأهلي.

ولم يحدد حتي الان أسباب غلق مكتب مديرة العلاقات الإعلامية بالبنك الأهلي حنان سمير، وذلك بعد توليها فترة طويلة هذا المنصب.



إلا أنه اشارت بعض المصادر بوجود تحقيقات حاليا داخل البنك الأهلي حول اختلاس أحد الموظفين مبالغ مالية كبيرة وهروبه خارج البلاد.

وكان اخر خبر ارسلته إدارة العلاقات العامة في البنك الأهلي للصحفيين يوم 2 ديسمبر الماضي والذي يتعلق بتوقيع اتفاقية شراكة مع الفا هيلث كير، ومنذ هذا التوقيت لم يرسل البنك أي بيانات صحفية.

وجاء اغلاق مكتب العلاقات الإعلامية بالبنك الأهلي بعد شهور قليلة من تولي محمد الإتربي رئاسة البنك الأهلي خلفا لهشام عكاشة الذي تولي رئاسة بنك مصر، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة.