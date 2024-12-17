تفاصيل لقاء رئيس جامعة أسيوط مع وفد من أساتذة العلاج الطبيعي بجامعة تكساس الأمريكية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء، البروفيسور جون ميشيل بريسمي، والبروفيسور تروي هوبر أستاذا العلاج الطبيعي بقسم العظام بكلية العلاج الطبيعي؛ بجامعة تكساس بكاليفورنيا، في إطار زيارتهما العلمية للجامعة، في إطار التعاون العلمي، والدولي المشترك بين جامعتي أسيوط وتكساس، في مجال العلاج الطبيعي، وجراحة العظام.

حضر اللقاء؛ الدكتور أسامة فاروق أستاذ جراحة العظام والكسور بكلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد عدوي مستشار رئيس جامعة أسيوط لشئون الخريجين ويادة الأعمال والابتكار، والدكتور محمد أحمد عبد المجيد أستاذ مساعد العلاج الطبيعي بقسم العظام بجامعة هوفيسترا بنيويورك، والدكتورة مريم عبد العظيم محمد إبراهيم أخصائي علاج طبيعي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور ابراهيم عبدالعال المدرس المساعد بكلية الهندسة بجامعة أسيوط

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور المنشاوي عن سعادته باستقبال وفد من الأساتذة المتميزين في الفرع الطبي بجامعة تكساس الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي القائم بين جامعتي أسيوط وتكساس، في كافة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والممارسات الطبية في العلاج الطبيعي وجراحة العظام، مشيرًا إلى أن جامعة تكساس تعد واحدة من الجامعات الرائدة عالميًا، والتي يمكن الاستفادة من خبراتها، خاصة في المجال الطبي والرعاية الصحية؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية، والجامعات في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر من أهم مسارات الجامعة في تحقيق التميز العلمي، وتطوير العملية التعليمية، وإثراء الحركة البحثية داخل كليات الجامعة، والقطاع الطبي؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتحسين الرعاية الصحية

وكما أكد رئيس جامعة أسيوط على إن الوضع الحالي للجامعة يشهد انجازات كبيرة وتطورات شاملة؛ في العديد من القطاعات ولا سيما القطاع الطبي والذي شهد طفرة كبرى خلال الاونة الأخيرة؛ بافتتاح وحدة الإصابات بمستشفى الإصابات والطوارئ، والمجهزة بأحدث النظم الطبية المتقدمة؛ لخدمة ضحايا الحوادث في محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، والتي تعد جزءًا من أكبر مستشفى متخصص في الإصابات على مستوى محافظات الصعيد، التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية، وتضم أفضل الكفاءات الطبية، كما تُعد مركزًا للتعليم الطبي والبحث العلمي الطبي المتطور.

وكما تضمن اللقاء؛ مناقشة دور اللقاءات العلمية المهم؛ في نقل الخبرات، والمهارات الطبية من أعضاء هيئة التدريس إلى شباب الأطباء، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في جراحات العظام، والعلاج الطبيعي؛ موجهًا خالص الشكر، والتقدير؛ لأستاذي جامعة تكساس الأمريكية؛ مثمنًا تعاونهما العلمي المميز مع جامعة أسيوط، وحرصهما على تدريب وتأهيل شباب الأطباء على أفضل الممارسات الطبية المتقدمة في العلاج الطبيعي، متطلعًا إلى استمرار سبل التعاون، والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وأعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع جامعة أسيوط، والتي تعد واحدة من أقدم وأعرق الجامعات المصرية، وما تتمتع به من إمكانيات وبنية تحتية متميزة، ومدينة طبية رائدة تشمل جميع التخصصات الطبية، موجها خالص شكرهما لجامعة على دعوتهما، وحفاوة استقبالها لهما.

والجدير بالذكر أن زيارة وفد جامعة تكساس الأمريكية لجامعة أسيوط تضمنت؛ المشاركة فى فعاليات اليوم العلمي لقسم جراحة العظام والكسور؛ والذي تم انعقاده بمستشفى الإصابات والطوارئ، بحضور نخبة من أساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وشباب الأطباء من القسم، وتضمن محاضرتين رئيسيتين، الأولي ناقشت خطوات إعداد المرضى -بشكل كافي- قبل إجراء أي عملية جراحية، وقدمت نصائح لشباب الأطباء للتخطيط لمسيرتهم المهنية، والثانية، تناولت: أساسيات البحث العلمي والتحليل الإحصائي، واستخدام قواعد البيانات الكبرى، وكيفية زيادة فرص النشر الدولي، وآليات التعاون العلمي والبحثي بين تخصصات العظام والعلاج الطبيعي.

وكما تضمن البرنامج العلمي لوفد جامعة تكساس، مشاركتهما ضمن لجنة الإشراف، والمناقشة على رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة مريم عبد العظيم محمد إبراهيم أخصائي علاج طبيعي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفيات جامعة أسيوط، وعنوانها التحميل الفورى مقابل التحميل المؤجل لمرضى كسور القصبة الظنبوبية المثبتة تثبيت داخلي -دراسة مقارنة وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من البروفيسور جون ميشيل بريسمي أستاذ العلاج الطبيعي بقسم العظام - جامعة تكساس بأمريكا، والدكتور أسامه أحمد فاروق أستاذ جراحة العظام والكسور - كلية الطب - جامعة أسيوط، والدكتور حاتم جلال ذكي أستاذ جراحة العظام والكسور - كلية الطب - جامعة أسيوط، والدكتور محمد أحمد عبد المجيد أستاذ مساعد العلاج الطبيعي بقسم العظام - جامعة هوفيسترا نيويورك بأمريكا.

وكما ضمت لجنة المناقشة؛ البروفيسور تروي هوبر أستاذ العلاج الطبيعي بقسم العظام - كلية العلاج الطبيعي - جامعة تكساس بأمريكا، والدكتور فيصل فهمى آدم أستاذ جراحة العظام والكسور - كلية الطب - جامعة أسيوط، والدكتزر أسامه أحمد فاروق أستاذ جراحة العظام والكسور - كلية الطب - جامعة أسيوط، والدكتور حاتم جلال ذكي أستاذ جراحة العظام والكسور - كلية الطب - جامعة أسيوط