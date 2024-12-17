النيل للإعلام بالفيوم يواصل أنشطته التوعوية ضمن مبادرة بداية ولقاء حول "المرأة وريادة الأعمال"

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة اليوم الثلاثاء، حول "المرأة وريادة الأعمال" وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى تحت إشراف دكتور احمد يحيى، رئيس القطاع للتوعية بمبادرة " بداية جديدة " والعمل على الاستفادة منها  .


شارك فى الندوة عدد كبير ممثلا لبعض القطاعات الحكومية والمجلس القومى للمرأة  ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من طالبات المدارس الثانوى، بحضور إيمان ذكى مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، مى مصطفى من جهاز تنمية المشروعات بالفيوم وفريق عمل المركز محمد هاشم مدير المركز،  حنان حمدى مدير برامج المركز.


تناول اللقاء التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره فى التنمية الاقتصادية والتعريف بمفهوم ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وطرق الحصول على التمويل اللازم.


حيث أكدت إيمان زكى على الدور الفاعل الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة والأسرة ككل مشيرة إلى أن هناك العديد من البرامج التثقيفية التى يتم إعدادها لمناقشة قضايا المرأة بصفة عامة مثل قضية العنف ضد المرأة، قضية زواج القاصرات، الزيادة السكانية، ختان الإناث مؤكدة أن برنامج التمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال للمرأة يعتبر من أهم البرامج التى يعمل عليها المجلس لافتة إلى أن القيادة السياسية تعمل على تحسين وضع المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وتذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق هذا التوجه انطلاقا من تقدير دور المرأة الفاعل فى المجتمع وفى نهضته وتقدمه.


وأشارت إلى أن تدريب السيدات على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة  والتثقيف المالي، وكيفية عمل دراسة جدوى وكيفية اختيار المشروع المناسب للسيدات بالقرى كل هذا يأتى ضمن برنامج التمكين الاقتصادى الذى يقوم المجلس بالتعاون مع كافة الأجهزة منها جهاز تنمية المشروعات لتعريف السيدات بخدمات الإقراض متناهي الصغر الميسر؛ لإنشاء أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية المدرة للدخل لتوجيه المرأة لتحسين دخلها والاستفادة من برامج التمكين الاقتصادى مشددة على ضرورة الوعى والعمل توعية المرأة فى أقصى القرى والنجوع والذى يعد دور أساسى لبرامج عمل المجلس القومى للمرأة  .


وتناولت مى مصطفى دور جهاز تنمية المشروعات فى المساهمة فى التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة  مشيرةإلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تهدف إلى  الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان وتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.


وأكدت على تعاون جهاز تنمية المشروعات مع كافة مؤسسات الأهلية والحكومية لتقديم المشورة الخاصة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، مشيرة إلى أن مفهوم ريادة الأعمال يعنى ببساطة تجديد وابتكار مشروعات جديدة تساهم فى حل مشكلة ما وتحمل المخاطر فى سبيل تحقيق ربح مالى.


وتناولت بالشرح والتوضيح الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو خدمات غير مالية وأوضحت أن الخدمات الغير مالية تعد هى الأهم بالنسبة لجهاز تنمية المشروعات فهى تشمل التدريب من خلال برامج تدريبية مختلفة لفئات كثيرة للتدريب على كيفية تحويل فكرة إلى مشروع وكيفية إقامة وإدارة المشروع ودراسة السوق ودراسات الجدوى.

 

وأضافت أن من الخدمات الغير مالية أيضا استخراج الأوراق ( البطاقة الضريبية - السجل التجارى ـ الترخيص) وأشارت إلى أن الجهاز يساهم أيضا فى تسويق منتجات بعض المشروعات الرائدة والمتميزة من خلال المعارض المختلفة.


وتناولت بالتوضيح أهم المشروعات الخاصة بالمرأة والتى يمكن الاستفادة منها من خلال جهاز تنمية المشروعات كمشروع " 

ـ "غد جديد" للمرأة المعيلة بفائدة ٦% بحد أقصى ١٠ آلاف جنيه
ـ مشروع "باب رزق" بالتعاون مع البنك الزراعى بفائدة ٧% بحد أقصى ١٥ ألف جنيه 
ـ ومشروعات دعم المرأة ببنك القاهرة وبنك مصر ويتم الإقراض حتى ٣٠٠ ألف جنيه 
لافتة أيضا إلى البرامج التدريبية والفنية لبعض الحرف اليدوية لإقامة مشروع خاص بتلك الحرف 
 

وفى ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة العمل على إقامة معرض دائم بمحافظة الفيوم لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومشروعات المرأة الحرفية والتراثية.

 

 

 

 

 

 

 

"حياة أفضل وبداية جديدة".. لقاء إعلامي بمركز النيل للإعلام بالفيوم

9aa01b4d-973c-4ec3-94b6-df9215cdd715
9aa01b4d-973c-4ec3-94b6-df9215cdd715
a4b9fa32-e6a3-4b08-835d-b0ab43bf0b19
a4b9fa32-e6a3-4b08-835d-b0ab43bf0b19
c44ee168-ef4b-4343-be3b-8fcfb9365aaa
c44ee168-ef4b-4343-be3b-8fcfb9365aaa
eff4a03b-0bd7-4f16-a9b3-a0e413d78f0d
eff4a03b-0bd7-4f16-a9b3-a0e413d78f0d
f2e1c6c5-650e-4150-b1ac-4c74808387fa
f2e1c6c5-650e-4150-b1ac-4c74808387fa
الفيوم النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات المرأة وريادة الاعمال مبادرة بداية جديدة

مواد متعلقة

إحالة أوراق فران ووالده متهمين بقتل جدة الأول فى الفيوم إلى المفتى

مصرع تلميذ دهسه جرار زراعي في الفيوم أثناء عودته من المدرسة

بسبب ماس كهربائي.. وفاة ربة منزل وإبنة نجلها بصعق كهربائي بالفيوم

رئيس جامعة الفيوم يشهد ختام فعاليات مسابقة المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayuom25

"أسس سلامة الغذاء لطلاب المدارس".. ندوة تنظمها ٱمانة التعليم والبحث العلمي بمستقبل وطن بالفيوم

سكرتير عام المحافظة المساعد للفيوم يبحث 24 شكوى لأهالي مركز إطسا

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة بالفيوم.. اعرف الأماكن

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

السعودية تطلق النسخة الثالثة من بطولة الصالات للسيدات 2025

وصول مخطط أحمال الزمالك إلى القاهرة

أنشيلوتي: متحمس للعب نهائي "الإنتركونتيننتال" أمام باتشوكا المكسيكي

نادي بارادو يفاجئ وفاق سطيف ويحرمه من تصدر الدوري الجزائري

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مركبة في جنوب لبنان بذريعة انتهاكها التفاهمات

خالد الغندور: لا أفهم سبب تقليل البعض من زيزو بعد خسارة الجائزة واللاعب يحترم جماهير الأهلي

أرتيتا مدرب أرسنال: الفوز بالكؤوس يفتح الباب أمام تحقيق إنجازات أكبر