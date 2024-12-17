النيل للإعلام بالفيوم يواصل أنشطته التوعوية ضمن مبادرة بداية ولقاء حول "المرأة وريادة الأعمال"

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة اليوم الثلاثاء، حول "المرأة وريادة الأعمال" وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى ينفذها قطاع الإعلام الداخلى تحت إشراف دكتور احمد يحيى، رئيس القطاع للتوعية بمبادرة " بداية جديدة " والعمل على الاستفادة منها .



شارك فى الندوة عدد كبير ممثلا لبعض القطاعات الحكومية والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من طالبات المدارس الثانوى، بحضور إيمان ذكى مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، مى مصطفى من جهاز تنمية المشروعات بالفيوم وفريق عمل المركز محمد هاشم مدير المركز، حنان حمدى مدير برامج المركز.



تناول اللقاء التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره فى التنمية الاقتصادية والتعريف بمفهوم ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة وطرق الحصول على التمويل اللازم.



حيث أكدت إيمان زكى على الدور الفاعل الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة والأسرة ككل مشيرة إلى أن هناك العديد من البرامج التثقيفية التى يتم إعدادها لمناقشة قضايا المرأة بصفة عامة مثل قضية العنف ضد المرأة، قضية زواج القاصرات، الزيادة السكانية، ختان الإناث مؤكدة أن برنامج التمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال للمرأة يعتبر من أهم البرامج التى يعمل عليها المجلس لافتة إلى أن القيادة السياسية تعمل على تحسين وضع المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسيا وتذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق هذا التوجه انطلاقا من تقدير دور المرأة الفاعل فى المجتمع وفى نهضته وتقدمه.



وأشارت إلى أن تدريب السيدات على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة والتثقيف المالي، وكيفية عمل دراسة جدوى وكيفية اختيار المشروع المناسب للسيدات بالقرى كل هذا يأتى ضمن برنامج التمكين الاقتصادى الذى يقوم المجلس بالتعاون مع كافة الأجهزة منها جهاز تنمية المشروعات لتعريف السيدات بخدمات الإقراض متناهي الصغر الميسر؛ لإنشاء أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية المدرة للدخل لتوجيه المرأة لتحسين دخلها والاستفادة من برامج التمكين الاقتصادى مشددة على ضرورة الوعى والعمل توعية المرأة فى أقصى القرى والنجوع والذى يعد دور أساسى لبرامج عمل المجلس القومى للمرأة .



وتناولت مى مصطفى دور جهاز تنمية المشروعات فى المساهمة فى التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة مشيرةإلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان وتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.



وأكدت على تعاون جهاز تنمية المشروعات مع كافة مؤسسات الأهلية والحكومية لتقديم المشورة الخاصة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة، مشيرة إلى أن مفهوم ريادة الأعمال يعنى ببساطة تجديد وابتكار مشروعات جديدة تساهم فى حل مشكلة ما وتحمل المخاطر فى سبيل تحقيق ربح مالى.



وتناولت بالشرح والتوضيح الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو خدمات غير مالية وأوضحت أن الخدمات الغير مالية تعد هى الأهم بالنسبة لجهاز تنمية المشروعات فهى تشمل التدريب من خلال برامج تدريبية مختلفة لفئات كثيرة للتدريب على كيفية تحويل فكرة إلى مشروع وكيفية إقامة وإدارة المشروع ودراسة السوق ودراسات الجدوى.

وأضافت أن من الخدمات الغير مالية أيضا استخراج الأوراق ( البطاقة الضريبية - السجل التجارى ـ الترخيص) وأشارت إلى أن الجهاز يساهم أيضا فى تسويق منتجات بعض المشروعات الرائدة والمتميزة من خلال المعارض المختلفة.



وتناولت بالتوضيح أهم المشروعات الخاصة بالمرأة والتى يمكن الاستفادة منها من خلال جهاز تنمية المشروعات كمشروع "

ـ "غد جديد" للمرأة المعيلة بفائدة ٦% بحد أقصى ١٠ آلاف جنيه

ـ مشروع "باب رزق" بالتعاون مع البنك الزراعى بفائدة ٧% بحد أقصى ١٥ ألف جنيه

ـ ومشروعات دعم المرأة ببنك القاهرة وبنك مصر ويتم الإقراض حتى ٣٠٠ ألف جنيه

لافتة أيضا إلى البرامج التدريبية والفنية لبعض الحرف اليدوية لإقامة مشروع خاص بتلك الحرف



وفى ختام اللقاء أوصى المشاركون بضرورة العمل على إقامة معرض دائم بمحافظة الفيوم لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومشروعات المرأة الحرفية والتراثية.

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