محافظ الدقهلية يتابع أعمال القافلة المتكاملة المجانية بقرية العصافرة مركز المطرية

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة المجانية المتكاملة بقرية العصافرة مركز المطرية واستفاد منها 800 من المترددين على القافلة،من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان.

وحيث قام فريق القوافل التنموية المتكاملة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،وبرئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واشراف عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار،و نادر بشير رئيس مركز ومدينة المطرية، بالتنسيق مع ادارة مشروعك وممثلي البنوك بتسيير قافلة صحية وارشادية وبيطرية وزراعية بقرية العصافرة التابعة لمركز ومدينة المطرية بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية الدقهلية ومديرية الطب البيطري ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان ومديرية الزراعة وحزب مستقبل وطن أمانة المطرية وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة،وقدمت خلالها ندوة توعوية إرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها،كذلك طرق الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات لتشجيع الخريجين على الانتاج وتقديم التيسيرات اللازمة من ممثلي البنوك.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، وقدمت خدماتها ل 800 من المواطنين بالمجان،وتستمر القوافل المتكاملة في الانطلاق بكل مراكز ومدن المحافظة.

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