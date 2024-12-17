رويترز: توقعات وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

قالت مصادر لـوكالة رويترز، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في طريقه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وأمس، أعلنت القناة الـ 14 العبرية، بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بالصفقة المقترحة بين إسرائيل وحماس بشأن غزة.

وحسب القناة العبرية فإن الملامح الأولى للصفقة تتضمن الإفراج عن عشرات قليلة من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700 - 1000 أسير فلسطيني على دفعات.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب المؤبدات العالية.وفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية.

ومن ضمن ملامح الصفقة التي نقلتها القناة أيضًا، وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إضافة إلى عودة النازحين إلى شمال القطاع وفق منظومة أمنية ستشرف على ذلك لم يتم ذكر تفاصيل عن تلك المنظومة.

وأكدت القناة العبرية، أن تطبيق الاتفاق سيكون على مراحل متزامنة من الطرفين لضمان الالتزام.