"رواد الهندسة الحديثة" تفوز بعقد إنشاءات مصانع شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية في "السادات"

فازت شركة رواد الهندسة الحديثة، إحدى شركات مجموعة السويدي، كمقاول عام يتولى تنفيذ الأعمال الإنشائية والتركيبات بمصانع شركة مافي بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

ويتضمن الإسناد تنفيذ شركة رواد المخطط العام للمصانع، وتنفيذ شبكة الطرق الداخلية، وكذلك البنية التحتية للمصانع، كما يقوم المقاول العام بتنفيذ قواعد المباني الحديدية والماكينات، وتنفيذ المبنى الإداري والمباني الخدمية، وأعمال الشبكات الرئيسية للمرافق، وأعمال التركيبات لمعدات المصانع المكونة للمجمع.

وتُعَدُّ رواد الهندسة الحديثة واحدة من أبرز شركات المقاولات العامة في مصر، بفضل شراكاتها المتنوعة مع كبرى الشركات العالمية التي مكنتها من تنفيذ مشاريع متعددة التخصصات وذات مقاييس كبيرة ومتطلبات فنية متخصصة، وعلى مدار أكثر من 25 عامًا استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها كشريك رئيسي في عدد كبير من المشاريع العملاقة والمعالم البارزة حول العالم، بما في ذلك محطة بني سويف للكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات – أكبر محطة لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة في العالم، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية – أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية عالميًا، بالإضافة إلى الصالة الأولمبية متعددة الاستخدامات ومصنع الإختزال المباشر لشركة العز للصلب المسطح ومصنع إيبيكو للأدوية ومصنع الأخشاب MDF للشركة المصرية الكويتية القابضة والتوسعات الخاصة بمصنع SAINT GOBAIN للزجاج.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد وافق على منح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية الرخصة الذهبية، عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن البدء في تشغيل المشروع سيكون خلال شهر مارس من عام 2026، بتكلفة استثمارية تقدر بـ180 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.

وتجمع MAFI بين الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم منتجات غذائية زراعية فائقة الجودة، فتشمل محفظتها المتنوعة مركزات الحمضيات والطماطم، والفراولة المجمدة والمجففة بالتجميد، ومركزات الفواكه المتعددة، والخضروات والفواكه المجمدة، والمستخلصة من المواد الخام المحلية.

ويعتمد جوهر عمليات MAFI على ممارسات صديقة للبيئة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحسين عمليات الإنتاج، وتمكنها هذه التقنيات من تعزيز الكفاءة، وتوقع اتجاهات السوق، وتحسين إدارة سلاسل التوريد، مما يضمن تقديم منتجات بأعلى جودة، وتقليل الفاقد وتقليل الأثر البيئي، مما يعزز دورها كقائد في صناعة الأغذية الزراعية المستدامة.

يهدف المشروع ليكون أكبر مجمع للصناعات الغذائية الزراعية في الشرق الأوسط لتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي، حيث يتكون من 5 مصانع ضخمة من بينهم مصنعين هما الأكبر بمصر في مجال تصنيع مُركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة وأكبر مصنع في الشرق الأوسط للتجفيد FREEZE-DRY ويضم 12 وحدة، بالإضافة إلى مصنع تجفيف الفواكه والخضروات والذي يعمل بأحدث تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.

يمتد المجمع الصناعي لشركة MAFI على مساحة 157 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية للسويدي – بمدينة السادات، في موقع استراتيجي قريب من أهم المناطق الزراعية والموانئ الرئيسية، مما يتيح لنا التحكم الكامل في سلسلة القيمة بكفاءة عالية.