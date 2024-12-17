خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك بوتان باليوم الوطني

السعودية
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي عهده - أرشيفية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك مملكة بوتان، ولحكومة وشعب بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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