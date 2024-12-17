عاجل.. مصدر مصري مطلع ينفي زيارة نتنياهو للقاهرة



نقلت قناة اكسترا نيوز ما قاله مصدر مصري مطلع من نفي ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة اليوم.

وقبل قليل كانت قد أفادت مصادر لوكالة رويترز البريطانية بأن نتنياهو في طريقه إلى القاهرة وذلك لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب القناة العبرية فإن الملامح الأولى للصفقة تتضمن الإفراج عن عشرات قليلة من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700 - 1000 أسير فلسطيني على دفعات.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب المؤبدات العالية.وفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية.

ومن ضمن ملامح الصفقة التي نقلتها القناة أيضًا، وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إضافة إلى عودة النازحين إلى شمال القطاع وفق منظومة أمنية ستشرف على ذلك لم يتم ذكر تفاصيل عن تلك المنظومة.