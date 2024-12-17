

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك ترغب في أن يتولى السويسري كريستيان جروس ملف كرة القدم كاملا داخل نادي الزمالك.

الزمالك يتجه لتعيين جروس مديرا رياضيا

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الزمالك تبحث حاليا تعيين جورس مديرا رياضيا للنادي بخلاف عمله كمدير فني للفريق وان يكون هو المسئول والمشرف على قطاع الكرة بالتعاون مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

