تحريره في هذا التوقيت.. حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

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الخبز المدعم
الخبز المدعم

رفع سعر الخبز المدعم يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد انتشار أنباء بشأن إمكانية زيادة سعر العيش الفترة المقبلة.

 

رفع سعر الخبز المدعم

وتساءل الرأي العام المصري عن رفع سعر الخبز المدعم وذلك لمعرفة حقيقة الأمر وما سيطرأ على العيش من زيادة خلال الفترة المقبلة.

 

حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

وعن حقيقة رفع سعر الخبز المدعم، كشف خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية والمتحدث باسمها، حقيقة رفع سعر الخبز المدعم، بعد الحديث عن التحول من الدعم العيني إلى النقدي.

 

موعد رفع سعر الخبز المدعم

وقال سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية إن الخبز سيكون آخر خطوة في عملية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، موضحًا أن تحويل الخبز من الدعم العيني إلى النقدي سيتم خلال عام إلى عامين من الآن.

وأكد سكرتير شعبة مخابز القاهرة، أنه لن يكون هناك زيادة في سعر العيش خلال هذه الفترة، كما سيظل على بطاقة التموين كما هو، وتابع: "مفيش تحريك، السعر زي ما هو، وعلى بطاقة التموين زي ما هو".

 

آخر حالات رفع سعر الخبز المدعم

وفي مايو الماضي، قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من خمسة قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو 2024، ويمثل هذا السعر 16 % من تكلفة الرغيف التي ارتفعت إلى 125 قرشا من 115 قرشا، العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن رغيف الخبز سيظل مدعوما، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، مشيرا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024.
 

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