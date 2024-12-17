رئيس جامعة أسيوط يكرم الدكتورة ميلانا معلمة اللغة الروسية بروسيا الاتحادية

كرم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء الدكتورة ميلانا معلمة اللغة الروسية بجامعة بياتيجورسك الحكومية بروسيا الاتحادية، وذلك في ختام زيارتها العلمية والثقافية؛ لتدريس اللغة الروسية بمركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، والتى أمتدت على مدار شهرين

وجاء ذلك بحضورالدكتور عاطف النقيب المشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.

وصرح الدكتور المنشاوي؛ أن تكريم الدكتورة ميلانا؛ جاء في اطار التعاون المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة بياتيجورسك الحكومية، وتثمينًا لجهودها المبذولة خلال مشاركتها في تقديم الدورات التي نظمها مركز اللغة الروسية بالجامعة، بمختلف مستوياتها.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص جامعة أسيوط على تعزيز الشراكات، والروابط العلمية والثقافية القائمة مع الجامعات الروسية، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجانبين، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يسهم فى إثراء الحركة العلمية وتحقيق الانفتاح العلمي والحضاري والفكري بالتعرف على ثقافات وعادات الشعوب الأخرى.

وكما أشاد الدكتور المنشاوى؛ بالخدمات الثقافية والتعليمية المتنوعة التي يقدمها مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، وتقديم الثقافة الروسية في صعيد مصر للطلاب، والخريجين، والمهتمين بدراسة اللغة الروسية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على ثقافة الشعب الروسي، وفتح آفاقا جديدة لدراسة الثقافة والفنون والحضارة، والحصول على منح للتبادل الطلابي.

وأشار الدكتور عاطف النقيب إلى أن مركز اللغة الروسية شهد تنظيم دورات في اللغة الروسية بمختلف مستوياتها، والتي قدمتها الدكتورة ميلانا بمشاركة 69 متدرباَ من الطلاب والخريجين من مختلف كليات الجامعة، وخارجها.

وتقدمت الدكتورة ميلانا؛ بالشكر إلى الدكتور أحمد المنشاوي؛ لحسن الاستقبال والاستضافة، مشيده بالمكانة العلمية والبحثية المرموقة لجامعة أسيوط على المستوى الدولى، وبما تقوم به جامعة أسيوط من استقبال واستضافة لوفود طلابية من دولة روسيا الاتحادية.