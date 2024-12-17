مصرع 13 شخصا وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم بين تريلا وسيارة ميكروباص فى أسيوط

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إسعاف
إسعاف

لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتريلا بمركز القوصية بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتريلا بمركز القوصية 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة القوصية وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتريلا بمركز القوصية 

 

واسفر الحادث عن مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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