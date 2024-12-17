التوأم يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة "كاف"

الفجر الرياضي
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

يتقدم الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف جائزة الانجاز المتميز إلي سيادته.

التوأم يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة "كاف"

كريستيان جروس يقود مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

والد زيزو يسافر لمناقشة عروضه بعد توقف مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

تقديرًا لجهود سيادته والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، واستضافة العديد من البطولات علي مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى والتي وصلت إلى ٤٤٠ بطولة في السنوات الماضية.

Open photo

مواد متعلقة

الزمالك يتجه لتعيين جروس مديرا رياضيا

خاص.. جلسة نهائية خلال ساعات لتمديد عقد زيزو في الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024

رسائل نارية.. تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصدرتقريرًا حول تطور علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية

فوز الغرق وغارب وتعادل بنى سويف بالجولة 9 بالقسم الثالث

بسبب الإصابة.. برنامج تأهيلي خاص لعبدالله السعيد

تعرفي على فوائد فيلر الشعر وطريقة استخدامه