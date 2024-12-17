يتقدم الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف جائزة الانجاز المتميز إلي سيادته.

التوأم يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجائزة "كاف"

تقديرًا لجهود سيادته والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية، واستضافة العديد من البطولات علي مستوى كرة القدم والرياضات الأخرى والتي وصلت إلى ٤٤٠ بطولة في السنوات الماضية.