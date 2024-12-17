ارتفاع فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024

حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا للشهر السابع على التوالي بقيمة 11.792 مليار دولار بنهاية نوفمبر بما يعادل 585.363 مليار جنيه، مقابل 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر2024 بما يعادل 520.121 مليار جنيه.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.