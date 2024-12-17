السفير الفلسطيني: الرئيس أبو مازن يصل مصر غدًا للمشاركة في أعمال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

قال سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية، غدًا الأربعاء، بدعوة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الإقتصادي «D8»، والتى تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة.

وأعرب السفير دياب اللوح، عن أهمية مشاركة السيد الرئيس محمود عباس في قمة D8 في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ابادة جماعية ممنهجة تستهدف وجوده على أرضه وتدمير مقدساته ، وكذلك للتباحث حول التحرك الفلسطيني المصري المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.