إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم توكتوكان بمركز الفتح فى أسيوط

إصيب ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بين توك توك وآخر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين توكتوكان بمركز الفتح

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة الفتح وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين توكتوكان بمركز الفتح

واسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة