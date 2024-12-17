وزير الخارجية الأوكراني السابق يحذر كييف: ترامب لن ينسى محاولات عزله

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بوابة الفجر


قال وزير الخارجية الأوكراني السابق فاديم بريستايكو إن محاولات عزل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، كانت مرتبطة بأوكرانيا، محذرا من أن الأخير لن ينسى ذلك.

وفي مقابلة مع وكالة "أر بي كا الأوكرانية"، قال فاديم بريستايكو: "أخشى ألا يتمكن ترامب من نسيان أنهم حاولوا عزله مرتين.. لم يحدث هذا من قبل في تاريخ الولايات المتحدة. إنه الأول، والأمر كله مرتبط بأوكرانيا".

وأضاف: "كان من الممكن تجنب هذا التطور لو تصرفت كييف بحذر أكبر".

هذا وأكد دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية، أن على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لعقد صفقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكان دونالد ترامب قد تعرض مسبقا لدعوى عزل وافق عليها مجلس النواب في 18 ديسمبر 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس فيما يتعلق بـ "فضيحة ترامب وأوكرانيا"، والتي انتهت بتبرئته من كلتا التهمتين من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي

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