هل رأس السنة عطلة؟.. مواعيد إجازات العام الجديد 2025

هل رأس السنة عطلة؟.. سؤالًا طرحه الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع نهاية عام 2024 في ظل تساؤلاتهم عن إجازات العام الجديد 2025.



هل رأس السنة عطلة؟

وتساءل الرأي العام المصري عن إجازات العام الجديد 2025 وذلك لمعرفة الإجابة عن سؤال هل الرأس السنة عطلة أم لأ؟.

وللإجابة عن سؤال " هل رأس السنة عطلة؟"، فرأس السنة الميلادية التي توافق يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، ليست إجازة رسمية في مصر، حيث يُستأنف العمل في المدارس، الجامعات، ومؤسسات القطاعين العام والخاص كالمعتاد، لكن كما في الأعوام السابقة، قد تمنح البنوك، وبعض القطاعات الخاصة، إجازة استثنائية بمناسبة انتهاء السنة المالية.

مواعيد إجازات العام الجديد 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" مواعيد إجازات العام الجديد 2025، في ظل بحث المصريين عنها خلال الساعات الماضية: