رئيس جامعة الفيوم يشهد العرض المسرحي "Sale" للتوعية بأضرار المخدرات

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة العرض المسرحي "Sale ".

بحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى كامل، أمين مساعد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٧ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

تناول العرض المسرحي "Sale” الذي يأتي ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان أضرار المخدرات مسلطًا الضوء على الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، لنقل رسالة توعوية للشباب بأهمية الابتعاد عن المخدرات وتأثيرها السلبي على حياتهم ومستقبلهم.

يأتي العرض المسرحي "Sale” بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومن بطولة النجم سامح حسين، والفنان عبدالمنعم رياض، وعدد من الفنانين الشباب.

ومن جانبه قام أ.د ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، والسادة النواب بإهداء دروع التكريم إلى أ.د كريم حسن همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وأبطال العرض المسرحي تقديرًا لجهودهم.

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