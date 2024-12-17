بسبب ماس كهربائي.. وفاة ربة منزل وإبنة نجلها بصعق كهربائي بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

توفيت اليوم الثلاثاء، ربة منزل وإبنة نجلها بسبب ماس كهربائي بقرية فرقص مركز طامية بمحافظة الفيوم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.


وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى طامية المركزي باستقبال سيدة وفتاة جثتين إثر تعرضهم لماس كهربائي.

 

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع الحادث وكشفت التحريات التي قادها الرائد محمد عشري رئيس المباحث وضمت النقيب محمد البوشي معاون المباحث، أن الجثتين لربة منزل وإبنة نجلها وتدعيان "سيدة محمد عبد التواب" 52 سنة ربة منزل و"أسماء رمضان" 14 سنة، طالبة،وأنه أثناء قيام السيدة بغسيل الملابس باستخدام  غسالة الملابس، حدث ماس كهربائي أثناء ذلك أدى إلى إصابتهن بصعق كهربائي نتج عنه مصرعهن في الحال.

 

تم نقل الجثتين إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق 
وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

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