موعد مباراة برشلونة القادمة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق اتلتيكو مدريد يوم السبت القادم الموافق 21 ديسمبر الحالي بستاد مونتجويك في لقاء هام وقوي بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مساء السبت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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