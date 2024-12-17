لجنة تحكيم دولية.. مسابقة بورسعيد تختبر المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الثلاثاء، اختبار المتقدمين لفرعي الابتهال الديني للكبار والأطفال.



وتشكلت لجنة التحكيم من محكمين دوليين وهم: الدكتور حسام صقر مدرب أصوات بدار الأوبرا، والدكتور احمد عبده الملقب بمنشد العرب، والمنشد العالمي اسامة علام، واختبرت اللجنة 31 متسابقا في فرع الابتهال الديني للأطفال، و33 في فرع الابتهال للكبار.

وأعلن الدكتور عادل مصيلحي رئيس مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أنتهاء التصفيات الأولية بالمسابقة المحلية المؤهلة للدولية، مشيرا إلي أن غدا الأربعاء تقام فاعليات التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية في فرعي الصوت الحسن وحفظ القرآن الكريم بقراءة كاملة للكبار والأطفال.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام هذا العام في نسختها الثامنة وتحمل أسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ويشارك بفاعليات المسابقة 50 دولة، وتقام في يناير من عام 2025.