بحوزته 500 كيس.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدرات وسلاح في كرداسة

حوادث
بوابة الفجر

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

بحوزته 500 كيس بودر وفرد خرطوش

وكشفت التحقيقات، أنه تم ضبط مع المتهم 500 كيس بودر، و2 طلقة فرد خرطوش، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

النيابة العامة نيابة شمال الجيزة مخدر البودر فرد خرطوش شمال الجيزة

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